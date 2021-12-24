Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,161150
|1,26
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,071890
|1,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,452098
|0,95
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544052
|0,71
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,872938
|0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225147
|0,57
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|115,413850
|0,52
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,444489
|0,50
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,311011
|0,49
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,691454
|0,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi