Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: