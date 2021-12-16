Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

Milyonların günlerdir merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine muhalefetten de ilk tepki geldi.

MUHALEFETTEN İLK TEPKİ GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak duyurduğu asgari ücret için "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Verilen rakam yılbaşını görür ve dolar kurundaki yükselişi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli bir kişi. Eğer aynı kur 15 TL üzerinden hesaplanırsa 5 bin 760 lira olması gerekir. Şimdi 4 bin 253 TL oldu ve biz bu rakamı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" yorumunda bulundu.

"ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR O ZAMAN? ONU SORMAK LAZIM"

"Ekonomik sıkıntı var ama bu bizim yönetimimizden kaynaklanmıyor" şeklindeki açıklamayla ilgili de görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi kim yönetiyor o zaman? Onu sormak lazım. Bu yanıtı veren kişi o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yok sayıyor. 'O yönetmiyor ülkeyi başkası yönetiyor' algısını mı pekiştirmeye çalışıyor? 'Erdoğan'ın hiçbir günahı yoktur' mu demek istiyor? İşin özü şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. İşin özü şu, Türk lirası pul oldu, işsizlik var, ülkede ciddi ekonomik sorunlar var ve bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım. Eğer sorunlar böyle devam ederse, ileride çok daha büyük sorunlar çıkabilir. Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa Türkiye hiç kimse şaşırmasın. Biz bugünden uyarıyoruz ve nelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Eleştiri yapıyoruz ama nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyoruz. Asgari ücret üzerinden gelir vergisinin alınmaması lazım, adı zaten üzerinde 'asgari ücret' bunun adı. Bununla bir aile geçinecek, siz bundan bir de vergi alırsanız doğru değil."

KARAMOLLAOĞLU: VATANDAŞ GEÇİNEMİYORSA 5 BİN 253 LİRANIN DA FARKI OLMAZ

4 bin 253 TL olarak açıklanan 2022 asgari ücretle ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu şunları söyledi;

"Bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklama ihtiyacı duyuyor. Ancak enflasyon rakamlarını dikkat alarak bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp sağlamayacağını düşünmek lazım. Fiyatlar bu rakamların üzerine çıkmışsa... 4 bin 253 lira iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 253 değil, 5 bin 253 liranın da farkı olmaz. Mühim olanı asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Ben rakamın üzerinde durmuyorum. Geçinebilecek kadar bir ücret olmalı. Biz dolarla ticaret yapıyoruz. İhracat yaptığımızda da dolarla alıyoruz."