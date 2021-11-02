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Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika

Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

02.11.2021 17:01
Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

Son dakika haberleri: Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği vereceğini açıkladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği vereceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve uygulama rehberleri yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ve uygulama rehberi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir" dedi.

Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Müdür Sağlam, "Hibe programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında İlimizde 'Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silo, soğuk hava deposu), proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (deniz, iç su yetiştiriciliği), hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılık sabit yatırımları, sera yatırımları (iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), kültür mantarı üretimi sabit yatırımları büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (sadece modernizasyon yatırımı), kanatlı kesimhane yatırımları, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, (sebze-meyve işleme, çelik silo, soğuk depo, örtü altı tarım, kanatlı yetiştiriciliği, kapama meyve-sebze bahçe tesisi sulama sistemi, vb), arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, (çinicilik, çömlek, dokumacılık, halı, kilim, sabun, gülsuyu vb), ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, (elektrikli traktörler ve biçerdöver hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır) tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir" diye konuştu.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, program kapsamında yatırımcılara ekonomik yatırım konularında alt limit 250 bin ile üst limit 3 milyon 500 bin TL, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise A iş planı için 300 bin TL'ye kadar, B iş planı için 20 bin TL - 600 bin TL arasında hibeye esas proje tutarlarının KDV hariç yüzde 50'sine tekabül eden oranda hibe desteği verileceğini ifade etti. Sağlam başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 3 milyon 500 bin TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon 500 bin TL, yatırım niteliği kapasite artırımı olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda ise 2 milyon TL üst limitini geçemeyeceğini, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının 600 bin TL üst limitini geçemeyeceğini ve ayrıca bu dönem uygulanacak kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında A tipi iş planı çerçevesinde 74 adet makine ve ekipmanın destekleme kapsamına alındığını da dile getirdi.

İl Müdürü Sağlam, kırsal ekonomik altyapı yatırımları için başvuruların 31 ekim tarihinde başlayıp, 17 Aralık tarihi saat 23.59'da sona ereceğini ve ekonomik yatırımlar için başvuruların 31 ekim tarihinde başlayıp, 21 Ocak saat 23.59'da sona ereceğini; gerçek ve tüzel kişilerin bu tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru girişlerini elektronik ağ üzerinden yapabileceklerini, program konusunda İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde görev alan İl Proje Yürütme Biriminden her türlü bilgiyi alabileceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği
Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

İbrahim Sağlam, Yatırım, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


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