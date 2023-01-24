Son Dakika! Memur emeklilerinin aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacak

Geçtiğimiz haftalarda memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından memur emeklilerinin gözlerinin çevrildiği zam farkının ödeneceği tarih belli oldu.

BAKANLIK AÇIKLADI

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti.

ÖDEMELER 27 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş almışlardı. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlayacak.