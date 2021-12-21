Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmanın önüne geçebilmek için Kabine toplantısının ardından 10 maddelik tedbirleri açıklamıştı. İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek" demişti.

TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu gelişmelerden sonra Merkez Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" denildi.

1 VE 3 AY VADELİ OLACAK

Buna göre, 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı. Ayrıca firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği de belirtildi.

FİRMALAR VADELİ DÖVİZ ALIM TALEPLERİNİ BANKA ARACILIĞIYLA İLETECEK

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek.