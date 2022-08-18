Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı - Son Dakika
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Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı

18.08.2022 14:11

Yılın ilk 7 toplantısında politika faizini sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 8. toplantıda 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e çekti. Sürpriz karar sonrası günlerdir 17,97'de sabit kalan dolar, 18 lirayı aşarak 18,10 lira seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayı faiz kararıyla piyasaları terse yatırdı. Ekonomistler faizin 2022 boyunca olduğu gibi yüzde 14'te sabit bırakılmasını beklerken, Merkez sürpriz bir kararla 100 baz puanlık bir indirime gitti. Faizin yüzde 13'e çekilmesinin ardından günlerdir 17,97 seviyesinde takılı kalan dolar 18 lirayı aştı.

PİYASADA SON DURUM?

Faiz kararının açıklanmasıyla hızlı bir yükseliş gösteren dolar, saat 14.18 itibarıyla 18,12'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18,48 seviyesinde bulunurken, altının gram fiyatı ise 1.030 liradan alıcı buluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Haziran ayında Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi sinyali vermişti. Faizi artırmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada faizleri enflasyona göre olması gereken seviyelere yükselterek cari açık verme, dolayısıyla devasa işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya gelme riskine girmez, giremez." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR SÜRPRİZ OLDU

Merkez Bankası Eylül 2021'de faiz indirimine başlamış ve Aralık 2021'e kadar devam etmişti. 4 ayda 500 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 2022 boyunca faizi sabit bırakan Merkez'in bu ayda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Alınan karar piyasalar için sürpriz oldu.

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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı - Son Dakika


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