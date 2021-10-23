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Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi - Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi

23.10.2021 08:39

Son dakika edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimine müteakip, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını yüzde 12,5'ten yüzde 10,5'e indirdi.

Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranında 22.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

TÜM FAİZ ORANLARI 2 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Alınan yeni kararla; TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 12,5'ten yüzde 10,5'e indirildi. Yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü. Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise, yüzde 13'e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak uygulanan oranın yüzde 15'e düşürülmesine karar verildi.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNDE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Piyasa 50 ila 100 baz puan indirim beklerken, bu karar sürpriz oldu. Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası Dolar ve altın yeni rekorlar kırdı.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu Karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmakta.

Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi - Son Dakika Ekonomi


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