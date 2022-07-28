Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasında düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-III BilgilendirmeToplantısı"nda konuştu.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 60,4"

Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahmini orta noktası yüzde 60,4. 2023 yıl sonunda yüzde 19,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 olarak belirlendi" dedi. Böylece 2022 sonu enflasyon tahmini 17,6 puan artış göstermiş oldu.

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