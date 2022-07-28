Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti

28.07.2022 11:10

Merkez Bankası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasında düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-III BilgilendirmeToplantısı"nda konuştu.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 60,4"

Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahmini orta noktası yüzde 60,4. 2023 yıl sonunda yüzde 19,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 olarak belirlendi" dedi. Böylece 2022 sonu enflasyon tahmini 17,6 puan artış göstermiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Babacan: 'Şu Anda Koskoca Ekonomi Tamamen Bilmeyenlerin Elinde' Babacan: 'Şu Anda Koskoca Ekonomi Tamamen Bilmeyenlerin Elinde'

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
09:52 Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü
09:49 Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement