Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 104,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 104,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, küresel petrol arzında yaşanan arz daralması ve daralmanın artarak devam edeceği endişeleri etkili oldu.

Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, dün yaptığı açıklamada Japonya'nın Rus petrolünün fiyatını şu anki seviyesinin yaklaşık yarısına indirme önerisinin piyasada önemli ölçüde petrolün kaybolmasına neden olacağı ve fiyatları varil başına 300 ila 400 doların üzerine çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve konunun bağımsız bir kurula devredildiğini açıkladı. Söz konusu adım grevi sona erdirirken, grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu.

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler ise fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Uzmanlar bu nedenle, petrol fiyatlarında yaşanan mevcut artışın kısa vadeli olacağını öngörüyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 105,36 ile 106,74 dolar aralığının direnç, 103,05 ile 102,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????