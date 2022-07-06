Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar

06.07.2022 09:31
Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 104,45 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 104,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 104,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, küresel petrol arzında yaşanan arz daralması ve daralmanın artarak devam edeceği endişeleri etkili oldu.

Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, dün yaptığı açıklamada Japonya'nın Rus petrolünün fiyatını şu anki seviyesinin yaklaşık yarısına indirme önerisinin piyasada önemli ölçüde petrolün kaybolmasına neden olacağı ve fiyatları varil başına 300 ila 400 doların üzerine çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve konunun bağımsız bir kurula devredildiğini açıkladı. Söz konusu adım grevi sona erdirirken, grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu.

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler ise fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Uzmanlar bu nedenle, petrol fiyatlarında yaşanan mevcut artışın kısa vadeli olacağını öngörüyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 105,36 ile 106,74 dolar aralığının direnç, 103,05 ile 102,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
10:00 İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:23:04. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 104,45 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement