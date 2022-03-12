Son dakika! Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı - Son Dakika

Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken bazı taşınmazların da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararları", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi, TTA Gayrimenkul AŞ ve Sümer Holding AŞ adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programındaki Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, mesleki ve teknik öğretim alanı, anaokulu alanı, teknik altyapı alanı, cami, belediye hizmet alanı, park, genel otopark alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlı/Hanlıköy Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ticaret alanı, imalathane tesis alanı, belediye hizmet alanı, park, demir yolları koruma kuşağı ve taşıt yolu kullanım kararları getirilmesine yönelik ilave nazım imar planı ve plan değişikliği ile ilave uygulama imar planı ve plan değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verildi.

EÜAŞ'ın iki ildeki bazı taşınmazları özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Bursa ve Kırklareli'ndeki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıların özelleştirme kapsam ve programına alınması onaylandı. Bu yapıların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması hedeflendi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Karataş ilçesi İskele Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin ticaret-turizm-konut alanı, trafo alanı, park, yol ve kumsal kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Ankara- Beypazarı'ndaki bazı parsellerde imar planı değişikliği

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin, gelişme konut alanı ve park kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliğine onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin gelişme konut alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım imar planı ile uygulama imar planı uygun bulundu.

Mülkiyeti Tekel Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin, ticaret alanı, park, teknik altyapı alanı ve yaya yolu kullanım kararları getirilmesini kapsayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki bazı parsellerin imar planları uygun bulundu

Mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki 811 parsele ilişkin gelişme konut alanı, lise, park ve yol kullanım kararlan getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığının hazırladığı nazım imar planı ile uygulama imar planının onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin, turizm tesis alanı, park alanı, kumsal/plaj ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planı değişikliği uygun bulundu.