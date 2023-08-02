Son dakika: Plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile plastik poşetlerin katılım payı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

4,5 YIL SONRA FİYATI ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre; plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım payı tutarlarının 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11. maddesi gereğince verilmiştir" denildi.

Diğer ürünlerden alınacak ücretler şöyle: