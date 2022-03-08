Son Dakika | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı hakkında konuştu Açıklaması

08.03.2022 00:00
Son Dakika | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı hakkında konuştu Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

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Rusya Başbakan Yardımcısı, Doğalgaz, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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