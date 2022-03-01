Son Dakika | Rusya'dan Fransa'ya "ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir" uyarısı - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya'dan Fransa'ya "ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir" uyarısı

01.03.2022 15:41
Son Dakika | Rusya'dan Fransa'ya "ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir" uyarısı

Bir son dakika haberine göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Rusya'nın eski devlet başkanlarından da olan Medvedev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlattıklarına yönelik açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Yetkililerin söyledikleri cümlelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Medvedev, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin! ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Rus varlıklarından çıkış kısıtlanacak

Öte yandan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de ülkesine yönelik yaptırımları değerlendirmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımcıların siyasi nedenlerden ötürü adımlar atmak zorunda kaldığını belirten Mişustin, "İş dünyasına dengeli kararlar alma imkanı sağlamak amacıyla Rus varlıklarından çekilmeye geçici kısıtlamalar getirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi hazırlandı." dedi.

Mişustin, yaptırımlara karşı ithalat ikamesine yönelik adımların önem kazandığına işaret ederek,"Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere de ilave destek verilecek. ABD ve Avrupa Birliği, yaptırım baskısını artırarak doğrudan Rus vatandaşlarını hedef alıyor." diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşadığını belirten Mişustin, yaptırıma uğrayan şirketler ve bu şirketlerle birlikte çalışan Ruslara yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

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Güvenlik Konseyi, Fransa, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Rusya'dan Fransa'ya 'ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir' uyarısı - Son Dakika


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