Son dakika! Siemens, TÜYAK 2022'de yangın ve güvenlik sistemi ürünlerini tanıttı - Son Dakika
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Son dakika! Siemens, TÜYAK 2022'de yangın ve güvenlik sistemi ürünlerini tanıttı

04.04.2022 15:08
Son dakika! Siemens, TÜYAK 2022'de yangın ve güvenlik sistemi ürünlerini tanıttı

Son dakika haberine göre Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubuyla yer aldığı Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi'nde (TÜYAK) ürünlerini tanıttı.

Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubuyla yer aldığı Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi'nde (TÜYAK) ürünlerini tanıttı.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması "Yangın Mühendisliğinde Tasarım, Uygulama ve İşletme" oldu.

Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu.

Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO, Sinorix ürünleriyle fuara katılan Siemens, sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Siemens yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunda yer alan Cerberus PACE ile bütün genel anons ve sesli alarm ihtiyaçlarını tek bir çözümle yönetmek mümkün hale geliyor. Cerberus PACE, itfaiye tarafından gerçekleştirilen canlı duyurularla desteklenen, aşamalı tahliye gibi acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere modern işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm adımlar düşünülerek tasarlandı.

Cerberus Cloud ile verilerden yararlanarak aynı anda birden çok mekan izlenebiliyor. Cerberus DMS, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilen akıllı sistemiyle kolay ve verimli yönetim imkanı sunarken, Cerberus PRO hızlı ve güvenilir yangın algılama özelliği sayesinde alarm ve kontrol ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir yangın güvenliği sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Sinorix, söndürme için akıllı seçenekler sunarken, uygulamaya özel ve yangından korunma sistemlerine tamamen entegre şekilde çalışıyor.

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31 Mart, Türkiye, Siemens, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Siemens, TÜYAK 2022'de yangın ve güvenlik sistemi ürünlerini tanıttı - Son Dakika


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