Son dakika! Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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Son dakika! Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı

16.03.2022 12:01
Son dakika! Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından, son dönemde yazılı ve görsel medyada da yer alan çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirildi.

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Ticaret Bakanlığı, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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