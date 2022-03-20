Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı - Son Dakika
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Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı

20.03.2022 13:38

Son dakika haberlerine göre Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı Deniz dolgusuna inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor Trabzon'un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında kamu imkanları ile yapımı süren 900 yataklı...

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı

Deniz dolgusuna inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında kamu imkanları ile yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması işlemi büyük ölçüde tamamlanırken, hastane inşaatı da yükselmeye başladı. Hastanenin betonarme kısmının Ağustos ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Temeli geçtiğimiz yıl atılan Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması planlanırken, toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.

Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak. Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.

Öte yandan hastaneye ulaşım ve yollar konusunda da Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.

Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı
Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı
Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı

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Şehir Hastanesi, Ortahisar, Trabzon, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı - Son Dakika


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