Son Dakika | Uluslararası yatırım pozisyonu eksi 226,1 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Uluslararası yatırım pozisyonu eksi 226,1 milyar dolar oldu

20.07.2022 11:21
Son Dakika | Uluslararası yatırım pozisyonu eksi 226,1 milyar dolar oldu

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2022'ye ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) gelişmelerini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2022'ye ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) gelişmelerini açıkladı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 253,2 milyar dolarken 2022 Mayıs sonunda eksi 226,1 milyar dolar seviyesine geldi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalışla 282,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6 azalışla 509 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 253,2 milyar dolarken 2022 Mayıs sonunda eksi 226,1 milyar dolar seviyesine geldi.

REZERV VARLIKLAR YÜZDE 8,5 AZALDI

Rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 azalışla 101,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 artışla 124,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 artışla 52,6 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 21,2 azalışla 109,7 milyar dolar seviyesine geldi. Portföy yatırımları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,3 azalışla 87,1 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 azalarak 63,7 milyar dolar olurken diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 azalarak 95,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Uluslararası yatırım pozisyonu eksi 226,1 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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