Son dakika... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,88 kayıpla 2.472,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.465,51 puanı, en yüksek 2.562,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,35 kazançla 1.801,73 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 1,37 azalışla 2.308,66 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 4.255,73 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 kayıpla 2.935,27 puana geriledi.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,99 ile VakıfBank oldu. VakıfBank'ı yüzde 11,78 ile Kütahya Porselen ve yüzde 10,92 ile Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde11,81 ile İş Finansal Kiralama, yüzde 7,31 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 6,94 ile Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 122 milyar 360 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 105 milyar 764,3 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 87 milyar 360 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 azalışla 918 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 kayıpla 6 bin 150 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kazanarak 14,7560 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,54 artışla 15,9050 lira oldu.

Geçen hafta 19,1500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75 kayıpla 19,0060 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,78 değer kaybederek 15,4360 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)