Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

09.04.2022 11:06
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,10 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,17 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,70 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,6639933066
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,2815141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,43967323
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,26735815
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,46432319
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,1076697
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5643421
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,7425520943
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,70502030
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,48962
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,1731291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,861109910
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,6429290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3113130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Yatırımcı rehberi (4) Yatırımcı rehberi (4) Kurumsal Yatırımcılar 'TKYD 1. Portföy Yatırım Zirvesi'nde bir araya geldi Kurumsal Yatırımcılar 'TKYD 1. Portföy Yatırım Zirvesi'nde bir araya geldi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement