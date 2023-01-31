Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası büyük yankı uyandırdı! Şirketten haberlere anında yanıt geldi

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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı teknoloji firmalarının zarar ettikleri ve pazardan çekilecekleri yönünde iddialar ortaya atılırken, bu iddialardan nasibini alan son firma ise Sony oldu.

TEDARİK KAYNAKLI SORUN İDDİASI

Birçok ürün grubu bulunan teknoloji devi Sony'nin tedarik kaynaklı sorunlardan dolayı televizyon ve kulaklık gibi ürünlerde Türkiye pazarından çekileceği ve Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı öne sürüldü.

SONY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sony ise Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir."