Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası büyük yankı uyandırdı! Şirketten haberlere anında yanıt geldi - Son Dakika
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Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası büyük yankı uyandırdı! Şirketten haberlere anında yanıt geldi

31.01.2023 09:59

Dünyanın önde gelen teknoloji firması Sony'nin yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle televizyon ve kulaklık gibi ürün gruplarını satmayacağı ve Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şirket iddialara anından cevap vererek "TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı teknoloji firmalarının zarar ettikleri ve pazardan çekilecekleri yönünde iddialar ortaya atılırken, bu iddialardan nasibini alan son firma ise Sony oldu.

TEDARİK KAYNAKLI SORUN İDDİASI

Birçok ürün grubu bulunan teknoloji devi Sony'nin tedarik kaynaklı sorunlardan dolayı televizyon ve kulaklık gibi ürünlerde Türkiye pazarından çekileceği ve Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı öne sürüldü.

SONY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sony ise Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir."

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Türkiye, Sony, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası büyük yankı uyandırdı! Şirketten haberlere anında yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası büyük yankı uyandırdı! Şirketten haberlere anında yanıt geldi - Son Dakika
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