Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylığı ödemelerini mercek altına aldı. Bazı maaşların usulsüz olduğunu tespit eden kurum, maaşları iptal etmeye başladı.

19.03.2025 09:39
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Yetim aylığı almak için boşanan çiftlerin sayısında son dönemde artış yaşanmıştı. Basında çıkan haberlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız yere yetim aylığı alanlara yönelik detaylı bir inceleme başlattı. Maaşlar tek tek denetlendi. Bazı maaşların bu kapsamda usulsüz olduğu ortaya çıktı.

SGK USULSÜZ YERE YETİM MAAŞI ALANLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Birçok çiftin, sırf yetim maaşı alabilmek için boşandığı, ancak resmi boşanma sonrası aynı yerde yaşamaya devam ettikleri tespit edildi. Bu kişileri tep tek tespit eden SGK'nın maaşlar için iptal kararı verdiği öğrenildi. Ayrıca bu kişiler hakkında SGK'yı dolandırdıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldı.

SIRF YETİM AYLIĞI İÇİN BOŞANIYORLAR

Hileli boşanmalar konusunda özellikle süre dikkat çekiyor. Boşanma kararının hemen ardından birçok kişinin yetim aylığına başvuru yaptığı tespit edildi. Bu kişilerin sırf yetim aylığı alabilmek için resmi olarak boşanmış görünmeye çalıştığı şüphesiyle başlatılan incelemelerde gerçek ortaya çıktı. Kurum, boşanmaların gerçek mi yoksa sadece maaş almak amacıyla mı yapıldığını anlamak için derinlemesine araştırmalar yürütmeye devam ediyor. Gelen ihbarları da değerlendiren SGK, gerçekten de bazı boşanmaların sırf yetim aylığı için yapıldığını öğrenince bu kişiler hakkında geriye dönük borçlandırma işlemlerine de başlamış durumda.

Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Finans, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • 340856:
    Araştırılsın % 90ına yakın devlete sayan söven CHP zihniyeti çıkar. 84 75 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Diploması usulsüz olan zannettik, başlığı öyle görünce. . 12 24 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ülkede herşey illegal an gelecek malınızada çökecek bu akp 19 17 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi hırsız çakal dolandırıcı doldu memleket 18 15 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT ÇOĞU 8 12 Yanıtla
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