Sosyal Medya İşletmeler İçin Cazibe Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal Medya İşletmeler İçin Cazibe Merkezi

ATO Başkanı Gürsel Baran, sosyal medyanın işletmeler için büyüme fırsatları sunduğunu belirtti.

21.11.2024 12:49
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya platformlarının işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmeler için cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, "Kamu Politikaları ve Dijital Platformların Ticaret Hayatına Etkileri Sektörel İstişare Toplantısı" ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan ATO Başkanı Baran, sosyal medya ve dijitalleşme sürecinin sosyal ve ekonomik gelişmelere zemin hazırladığını belirtti.

Sosyal medyanın ticaret, satış ve pazarlama açısından fırsatları beraberinde getirdiğine işaret eden Baran, "Sosyal medya, son birkaç yılda işlerini büyütmek isteyen işletmeler için bir cazibe merkezi, günümüzün ticaret platformları haline geldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan TikTok'taki işletme sayısının 10 bini aştığı ve bu işletmelerin yaklaşık yüzde 96'sını KOBİ'lerin oluşturduğu ifade ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, sosyal medya platformlarının hayatın önemli bir parçası durumuna geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor. TikTok, Facebook, YouTube ve Instagram'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu. Ülkemizde TikTok'a duyulan ilgi ve kullanım çok daha fazla. Kullanıcıların günlük yaklaşık 2 saat 23 dakikası sosyal medyada geçiyor. Bu veri, bizim ülkemizde biraz daha yüksek."

Kaynak: AA

Gürsel Baran, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal Medya İşletmeler İçin Cazibe Merkezi - Son Dakika

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