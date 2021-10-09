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Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor

09.10.2021 09:01

Sosyal medya üzerinden para kazananlar için yeni dönem başlıyor. Özellikle YouTube üzerinden geliri 650 bin lirayı aşanlar beyanname verecek, kazançlarından yüzde 15 vergi alınacak. Geliri belirlenen bu tutarın altında olanların ise beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma yükümlülüğü olmayacak.

Sosyal medyada gelir elde edenlere yönelik bir dizi yeni vergi uygulamasını içeren 64 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getiriliyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

HESAP AÇAN GELİR VERGİSİNE TABİ OLMAYACAK

Sabah'ın haberine göre gelir vergisi istisnasından yararlanmak için bankada hesap açıp, hasılatın buradan tahsil edilmesi koşulu aranacak. Youtuber, uygulama geliştiricilerin kazanca konu mal ve hizmet teslimleri KDV'den muaf olacak. Bankaya hesap açan gelir vergisine tabi olmayacak. Cumhurbaşkanı stopaj oranını sıfıra indirebilecek.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Youtuber'ların kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ ÖNLENİYOR

Komisyonda milletvekillerinin düzenlemeye yönelik soruları yanıtlayan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, "Bu oran tespit edilirken bu tarz faaliyette bulunanların kârlılık oranlarını tespit ettik ve bu oranlara göre vergi yükü nedir onu tespit ettik. Baktığımızda vergi yükü ortalama 15, 16 ve 17 civarındaydı, buna göre 15 belirlendi. Çok yüksek belirlendiği zaman bu insanlar yurtdışında da bu faaliyette bulunabilirler. Yurtdışında şirket kurup düşük vergi oranlı ülkelerde faaliyet yapabilirler" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor

Youtuber, İnternet, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor - Son Dakika
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