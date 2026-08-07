Sosyal Medya ve Beslenme Araştırması Yayımlandı - Son Dakika
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Sosyal Medya ve Beslenme Araştırması Yayımlandı

Sosyal Medya ve Beslenme Araştırması Yayımlandı
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İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırması, sosyal medya içeriklerinin yeme davranışlarını etkilediğini ortaya koydu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Sosyal Medyadaki Beslenme ve Yemek İçerikli Videoların Yeme Davranışı ve Beden Algısı Üzerine Etkileri" araştırması yayımlandı.

Üviversiteden yapılan açıklamaya göre, Aslı Başak Toprak, Tuğbanur Sarıtaş, İpek Arslan ve Zeynep Özgen tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Batuhan Kenger danışmanlığında hazırlanan araştırma, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 364 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, sosyal medyada geçirilen toplam süreden ziyade maruz kalınan içeriklerin niteliği, yeme davranışları ve beden algısı üzerinde daha belirleyici oluyor.

Bulgulara göre, yemek içerikli videolara ayrılan süre arttıkça kontrolsüz ve duygusal yeme eğilimleri yükselirken, beden memnuniyeti azaldı. Özellikle günde 2-4 saat ve 4 saatin üzerinde bu tür içerikleri izleyen katılımcıların kontrolsüz yeme, bilişsel kısıtlama ve duygusal yeme puanları yükseldi.

Katılımcıların yüzde 37,9'u en sık yemek tarifleri videolarını izlediğini belirtirken, yüzde 31,6'sı restoran ve yemek incelemeleri içeriklerini takip etti. Spor ve diyet içerikleri yüzde 18,7 ile üçüncü sırada yer alırken, kamera karşısında büyük miktarlarda yemek yenilen "mukbang" ve tadım videolarını izlediğini belirtenlerin oranı yüzde 11,8 oldu.

Araştırmada ayrıca kadın katılımcıların duygusal yeme puanlarının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu, beden kitle indeksi arttıkça beden memnuniyetinin azaldığı tespit edildi. En sık TikTok kullandığını belirten katılımcılar en yüksek kontrolsüz yeme puanı ortalamasına sahip olurken, beden memnuniyeti puanı en yüksek grubun Instagram kullanıcıları olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Emre Batuhan Kenger, sosyal medyada yemek içeriklerinin yalnızca tarif veya eğlence içeriği olmaktan çıkarak, bireylerin yeme davranışlarını ve beden algısını etkileyebilen güçlü bir dijital uyarana dönüştüğünü belirtti.

Kenger, "Bu nedenle sosyal medyayı tamamen olumsuzlamak yerine kullanıcıların hangi içeriklere, ne kadar süreyle ve nasıl maruz kaldığını dikkate almak gerekiyor. Genç yetişkinlerde medya ve beslenme okuryazarlığının güçlendirilmesi, bu açıdan kritik görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yemek Tarifi, Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal Medya ve Beslenme Araştırması Yayımlandı - Son Dakika

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