Sosyal Medyada Kayıt Dışı Satışa Darbe

15.03.2026 12:48
VDK, sosyal medyada kayıt dışı satış yapan mezatçıların 6 ayda 500 milyon lira kazandığını tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan mezatçıları takip ederek 6 ayda 500 milyon lira değerindeki ürünün vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini farklı sektörleri ve alanları radarına alarak sürdürüyor.

Sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunurken bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığı görüldü.

VDK Başkanlığı da sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan sosyal medya mezatçılarının kimliklerini ve kazançlarını tespit etti.

Müfettişlerin aylar süren takibinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştirildiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler, 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.

VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi.

Müfettişlerce yapılan incelemelerde, satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançları dikkate alınarak, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.

Müfettişler müşteri gibi mezada katıldı

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi tüm mezatlara katılarak bilgi topladı.

Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve "web kazıma" yoluyla da bilgi edinildi.

Takip sürecinde mezatçılar, sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar, abonelere özel yayın olarak gerçekleştirildi. Ürünler, satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek, müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.

Sürekli IBAN değişti

Mezatçıların Bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri de tespit edildi.

Satıcıların, sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Ayrıca müşteriler, para gönderimlerinde açıklama kısmında ticari bir faaliyetin gerçekleştiğini çağrıştıracak herhangi bir ifadenin yer verilmemesi konusunda sürekli uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi.

Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvan, taklit ve kopya ürünler, "outdoor" ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Yerli seri üretim bıçakların 1000 lira, yabancı seri üretim bıçakların 10 bin lira, yerli tasarım bıçakların 75 bin lira ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu saptandı. Söz konusu bıçakların satışıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un da ihlal edildiği belirlendi. Ayrıca, fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.

"Vatandaşlarımız da mağdur oluyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin farklı sektörleri ve yöntemleri kapsayacak şekilde her geçen gün genişletildiğini belirterek, "Sosyal medya pek çok fırsat ve riski bir arada bünyesinde barındırıyor. Sosyal medyanın özellikle vergi ödememek adına kayıt dışı satış için kullanılması, hem devletimizin vergi kaybına uğramasına hem de vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına yol açıyor. Kayıt dışılıkla mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
13:03
İsrail’in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv’e kadar gidebiliyorlar
İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyorlar
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
