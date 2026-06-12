SpaceX'ten Tarihi Halka Arz - Son Dakika
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SpaceX'ten Tarihi Halka Arz

12.06.2026 01:06
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SpaceX, 75 milyar dolar toplayarak en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Piyasa değeri 1,77 trilyon dolar.

NEW ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı.

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

Kaynak: AA

Halka Arz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Spacex, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SpaceX'ten Tarihi Halka Arz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ciftci Mehmet Ciftci:
    işte böyle şeyler olması iyi yani bir şirketin bu kadar büyümesi fena değil 0 0 Yanıtla
  • Muzaffer Oğuz Okekar Muzaffer Oğuz Okekar:
    75 milyar dolar topladı diyosun da biz burada bi çay içelim diye cüzdandan 100 lira çıkarmaya anca gücümüz yetiyo lol uzay işleri ama bizim cebimiz boş 0 0 Yanıtla
  • Kenan Soylu Kenan Soylu:
    böyle şeyler görünce insanın kafası karışıyo ya avrupada böyle şirketler devlet desteği alıyo ama bizde özel sektör böyle başarılı olabilmiş ha diyorum sonra da ülkenin durumunu düşünüyo insan ne yapabiliriz ki zaten bazı şeyler hayal gibi geliyo bunlar 0 0 Yanıtla
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