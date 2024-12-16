SPIC, Asya-Pasifik Enerji Ödülünü Kazandı

Ekonomi

SPIC, Asya-Pasifik Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nda enerji ödülünü kazandığını duyurdu.

10. Asya-Pasifik Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Forumu 5-8 Kasım tarihleri arasında Çin'in Tianjin şehrinde düzenlendi. Bu forum APEC Sürdürülebilir Enerji Merkezi (APSEC) tarafından 'Sürdürülebilir Enerji ve Yeşil Yeni Kalite Üretkenlik' temasıyla düzenlendi.

Forumda, Çin'deki altıncı APEC ESCI En İyi Uygulama Ödülleri açıklandı. Toplam altı proje ödüllendirildi. SPIC Uluslararası Departmanı tarafından sunulan üç proje de ödül kazandı.

Ayrıca, SPIC'in Tianjin Sıfır Karbon Akıllı Popüler Bilim Eğitim Üssü'nde 10 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 31 yerli ve yabancı misafir ağırlandı. - İSTANBUL