SPK, 7 portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye edecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

Sermaye Piyasa Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye esas ve usulleri belirlendi. Fon varlıkları yatırımcı menfaati ve piyasa şartları gözeterek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

SPK kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar, tasfiye sürecinin yürütülmesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirecek.

Tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payları, varsa rehin, haciz ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakatın, usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde yapılması kararlaştırıldı. Fon portföyündeki finansal varlıkların ise ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında Takasbank'ta saklanacağı belirtildi.

Fon portföyündeki finansal varlıkların, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite şartları dikkate alınarak bankalar tarafından belirlenecek yöntem ve sıklıkta nakde dönüştürüleceği bildirildi. Elde edilen nakdin, belirlenen ödeme planı doğrultusunda yatırımcılara bireysel saklama hesaplarındaki fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacağı kaydedildi.

SPK ayrıca, tasfiye kararı verilen fonlarda belirli tarihten sonra iletilen katılma payı iade talimatlarının tasfiye esasları kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Tasfiye sürecinin, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin sona ermesini izleyen ilk iş gününde tamamlanması öngörüldü. Kurulun uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

SPK'nın güncellediği listede A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonu yer aldı.