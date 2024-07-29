SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında yapılan işlemlerde suç şüphesi bulunması nedeniyle bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

29.07.2024 21:11
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nin yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:

"Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 30.07.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak - Son Dakika

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