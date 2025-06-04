Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirdi.
SPK açıklamasında, Kurulun finansal okuryazarlık kapsamında konferans ve seminerlerine devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelge kapsamında, finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılmasına yönelik 3 Haziran 2025 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirilmiştir."
Son Dakika › Ekonomi › SPK'dan Cumhurbaşkanlığına Finansal Eğitim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?