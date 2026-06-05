SPK'dan Sermaye Artırımlarına İzin - Son Dakika
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SPK'dan Sermaye Artırımlarına İzin

05.06.2026 11:05
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SPK, üç şirketin sermaye artırımı taleplerini onayladı, kripto varlık hizmetlerine izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ulusal Faktoring AŞ'nin bedelsiz, İhlas Holding AŞ'nin bedelli ve SASA Polyester Sanayi AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı taleplerine izin verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulusal Faktoring AŞ'nin 540 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı, İhlas Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ve SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 785 milyon 263 bin 200 liralık tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık ve 100 milyon dolarlık, QNB Bank AŞ'nin 4 milyar dolarlık, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 350 milyon dolarlık, İş Enerji Yatırımları AŞ'nin 250 milyon dolarlık, OYAK İnşaat AŞ'nin 10 milyar liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 4 milyar 224,5 milyon liralık, VDF Faktoring AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetimi AŞ'nin 8 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusuna izin verildi.

Ayrıca Kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi konusunda Akbank TAŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Öte yandan Tekno Finansal Teknolojiler AŞ'nin "Biriksin Yatırım Menkul Değerler AŞ" unvanlı yeni bir aracı kurum kurulması talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları

SPK, sosyal medya hesapları üzerinden ASUZU ve Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN) pay piyasasına yönelik paylaşımlar ve söz konusu pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplam 32 milyon 226 bin 624 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, 4 kişiye de 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine hükmetti.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Sermaye Artırımlarına İzin - Son Dakika

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