SPK\'nın Ev Sahipliğinde Uluslararası Toplantı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) bünyesinde yer alan Muhasebe, Denetim ve Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Komite 1 toplantısı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ev sahipliğinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

SPK'den yapılan açıklamada, 7-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya, komite üyesi 20 ülkeden 50'ye yakın katılımcı ile komite dışı uluslararası paydaş kuruluş temsilcilerinin iştirak ettiği bildirildi.

Açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Muhasebe, Denetim ve Kamuyu Aydınlatma konularındaki alt komiteler ile Sürdürülebilirlik ve Değerleme konularındaki çalışma gruplarının yer aldığı toplantıların, 9-10 Temmuz tarihlerinde Komite 1'in Ana Toplantısı ile devam ettiği belirtildi.

Toplantılarda konuşulan konulara ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Muhasebe, denetim ve kamuyu aydınlatma alanlarında ortaya çıkan çeşitli meseleler, yaşanan ilgili gelişmelerin komite çalışma alanlarına etkileri ile alt komitelerin gündemlerinde yer alan diğer konular tartışılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Muhasebe ve denetim alanında faaliyet gösteren diğer ilgili uluslararası kuruluşların toplantı sonuçlarının da temel alınmak suretiyle alt komitelerce yürütülen çalışmaların toplantılarda ele alındığı bildirilen açıklamada, IOSCO'nun sürdürülebilirlik çalışmalarının Komite 1'e dahil edilmesi ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) dışı finansal ölçütler üzerinde durulduğu aktarıldı.

SPK açıklamasında toplantılarda çeşitli konularda Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) dahil olmak üzere ilgili kuruluşlarla yürütülen diyalogların da değerlendirildiği kaydedildi.