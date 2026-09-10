SPK, repoda merkezi takas dışı işlemlere bildirim ve bloke şartı getirdi - Son Dakika
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SPK, repoda merkezi takas dışı işlemlere bildirim ve bloke şartı getirdi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler için bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. Yönetmelik kapsamında, menkul kıymetlerin Takasbank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına bloke edilmemesi halinde bu işlemler geçersiz sayılarak Borsa tarafından iptal edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi.

SPK'nin "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin Takasbank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak.

Söz konusu işlemler, Takasbank'ın bildirimi çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilecek.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, repoda merkezi takas dışı işlemlere bildirim ve bloke şartı getirdi - Son Dakika

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