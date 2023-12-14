SPK, sermaye artırımı ve pay ihracı başvurularını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 360 milyon liralık bedelli sermaye artırımına ve Ege Gübre Sanayi AŞ'nin 60 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay ihracına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul Yapı Kredi Bankası AŞ'nin 55 milyar lira, Huzur Faktoring AŞ'nin 125 milyon lira, Atılım Faktoring AŞ'nin 70 milyon 750 bin lira, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 675 milyon lira, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ'nin 2 milyar lira ve TEB Faktoring AŞ'nin 840 milyon liralık borçlanma aracı tahsisi başvurusunu onayladı.

Kurul, Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar lira tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç tavanı içeren ihraç belgesini onaylamaya karar verdi.

SPK, 5 adet gayrimenkul ve 8 adet girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşunu onaylarken 1 adet girişim sermayesi yatırım ortaklığının pay devrine izin verdi.

Kurul, Pınar Entegre Et ve Un Sanayi AŞ'ye 155 bin 567 lira, Hasan Kayacı'ya 120 bin 235 lira, Murtaza Yiğit'e 1 milyon 686 bin 243 bin lira idari para cezası verilmesine, "rukafx" ve "rukayatirim" ile "arooncapital" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 13 gerçek kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına ve 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin uygulanmasına karar verdi.