SPK, 2 şirketin sermaye artırımı başvurularını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK bültenine göre kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul ayrıca, Dap Gayrimenkul Geliştirmenin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon liraya karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ (Şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 311 bin 134 lira idari para cezası, Pınar Süt Mamülleri Sanayiye 155 bin 567 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticarete 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 7 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 11 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyusunda bulunulmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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Kayseri'de pide fiyatlarına zam geldi. Fiyatlardaki son değişikliklerle birlikte somun ekmek fiyatları sabit kalıp 200 gram somun 6,5 TL'ye satılırken, 320 gram pidenin fiyatı ise 15 TL oldu. - KAYSERİ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde açılacağını belirtti.
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MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.
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