SPK: Şirketlerin tahvil ihraçları durdurulmadı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin kayıtlılık konusunda taahhütname vermesi gerektiğini belirterek, eğer bu yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceklerini söyledi. Yumaklı ayrıca İzmir'de tamamlanması gereken Fetrek Çayı Islah Projesi'nin geciktiğini ve projenin Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar tarafından tamamlanacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı ayrıca iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin tarımsal üretim hedefleri ve sektöre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.