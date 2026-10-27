SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda ara ödeme üst sınırını 1 milyon TL yaptı

10 SORUDA TASFİYE VE ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SPK, tasfiye edilen fonlara ilişkin ödeme usul ve esaslarının ardından, konuya dair 10 soru ve cevaplarını kamuoyuyla paylaştı. SPK'nın internet sitesinde yapılan duyuruda yer alan tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara dair 10 soru ve cevapları şu şekilde sıralandı:

"Soru 1: Hangi yatırım fonları tasfiye kapsamındadır?

Cevap 1: Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları.

Soru 2: Tasfiye süreci hangi kuruluşlar tarafından yürütülecektir?

Cevap 2: Tasfiye süreci, SPK koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve finansal kuruluşların iş birliğiyle yürütülecektir. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası A.Ş. yürütecek.

Soru 3: Ara ödemelerde öncelik hangi fonlarda olacak?

Cevap 3: Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında 'para piyasası' ibareleri yer alan yatırım fonlarından başlanacak.

Soru 4: Ara ödemede endeksleme olacak mı ve en yüksek ne kadar ödeme yapılacak?

Cevap 4: Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve/veya 1 milyon TL'yi aşamayacak.

Soru 5: Hesaplanan dağıtılabilir nakit, net yatırım tutarını ve/veya ara ödeme tutarının tamamını karşılamazsa ödeme nasıl olacak?

Cevap 5: 'Net yatırım tutarı', 'para piyasası fonları için tasfiye kararı tarihi olan 17 Eylül 2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarı', 'diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutar', '1 milyon TL ara ödeme tavanı' büyüklüklerinden en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacak.

Soru 6: Bütün yatırımcılara aynı tutarda mı ödeme yapılacaktır?

Cevap 6: Her yatırımcının ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde belirlenecektir. Fonun dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda, fon bazında yatırımcıların ara ödeme tutarları dikkate alınarak ödeme sırası oluşturulabilecek veya mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK'nın onayına tabi olacak.

Soru 7: Hangi durumda ara ödeme nihai ödeme olacaktır?

Cevap 7: Tasfiye kapsamındaki fonlarından herhangi birinin malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

Soru 8: Ara ödeme yapılırken yatırımcıların fon katılma payları iade edilecek mi?

Cevap 8: Ara ödemeler, yatırımcıların katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

Soru 9: Tasfiyede ve ara ödemede kimlere ödeme yapılmayacak?

Cevap 9: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde, söz konusu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Soru 10: Genel hisse iade hesaplarına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara dağıtımı nasıl olacak?

Cevap 10: Öncelikle ara ödeme yükümlülükleri bakımından karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilecek. Dağıtım, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme almasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu işlem sonrasında ilgili hesapta tutar kalması halinde aynı ilkeler diğer fonlar için de uygulanacak."