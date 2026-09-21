SPK, tasfiyedeki yatırım fonlarının süresini 17 Eylül kararıyla 3 aydan 6 aya çıkardı

SPK, tasfiyedeki yatırım fonlarının süresini 17 Eylül kararıyla 3 aydan 6 aya çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, tasfiye edilecek yatırım fonlarının azami tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu için öngörülen 3 aylık süre, portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak uzatıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.
SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.
Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.
Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.
Kaynak: AA
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