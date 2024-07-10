SPK ve İŞKUR Arasında Finansal Okuryazarlık İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için SPK ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye İş Kurumu arasında 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı.

SPK ve İŞKUR arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve bu yönde eğitimlerin verilmesine ilişkin 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Ülkemizin kalkınmasına ve üretimine, işçi ve işveren arasında bir köprü görevi görerek çok büyük katkı veren Türkiye İş Kurumu ile finansal okuryazarlık alanında protokol yapmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye İş Kurumu, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetleri etkin olarak yürütmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerini yürütürken de başta 'iş arayanlar, işverenler ve öğrenciler olmak üzere toplumun önemli bir kesimiyle' yakından temas halindedir" dedi.

Gönül, İŞKUR'un faaliyetlerine değinerek, "2024 yılının ilk altı aylık döneminde 1 milyon 510 bin 527 vatandaşımız ile bireysel görüşme yapılmış, danışmanlık hizmetleri kapsamında 5 bin 525 okul ziyareti gerçekleştirilmiş, işveren danışmanlığı kapsamında ise 445 bin 957 iş yeri ziyaretinde bulunmuştur" dedi.

"İŞKUR, geçen yıl 1,5 milyona yakın vatandaşımızın istihdamını sağlamıştır"

Finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine tanıtılması hedefi doğrultusunda İŞKUR'la imzalanacak protokolün büyük önem arz ettiğini ifade ede Gönül, "İş ve meslek danışmanlığı, işbaşı eğitimler, iş gücü piyasası araştırmaları ve yenilikçi çalışmalarıyla önemli bir görevi yerine getirmekte olan İŞKUR, geçen yıl 1,5 milyona yakın vatandaşımızın istihdamını sağlamıştır. Bu sayının yaklaşık 3'te 2'sini kadınların ve gençlerin oluşturduğunun da altını çizmek isterim. Birazdan imzalayacağımız protokol, bu nedenle daha da önem kazanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir aylık süreçte platformumuz yaklaşık 200 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi"

'Finansal Okuryazarlık Platformu' web sitesi lansmanının 22 Mayıs'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapıldığını hatırlatan Gönül, bu platform ile yüksek bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Gönül, "Şu anda platformda 6 farklı kategoride 52 video bulunmaktadır. Oluşturulan içerikler; aile bütçesi yapabilme, finansal ve finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme, finansal piyasaları anlayabilme ve finansal karar verebilme yetkinlikleri sağlamasını amaçlamıştır. Bir aylık süreçte platformumuz yaklaşık 200 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi" ifadelerini kullandı.

"Protokolle İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilecek kişilere finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile protokol imzaladıklarını da hatırlatan Gönül, "Bugünkü protokolle birlikte İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilecek kişilere öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarına finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca İŞKUR'da eğiticinin eğitilmesini de planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimler sonrasında finansal bilgiye sahip, doğru tutum ve davranış içinde olan bir topluma ulaşmayı amaçladıklarını belirten Gönül, hayata geçirecekleri bu protokolün hedeflerine ulaşmada önemli bir işlev göreceğine inandığını ifade etti.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ise, "Bugün bizler İŞKUR olarak SPK ile bir protokol imzalayacağız. Açıkçası İŞKUR'un tarihine biraz baktığımda bir bağımsız idari otorite ile ilk defa bir protokol imzalıyoruz. O bakımdan da çok kıymetli bizim açımızdan bu protokol. Özellikle finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaşması açısından önemli gördüğümüz bir protokol. Somut çıktıları olacağını düşündüğümüz bir protokol. Bu yüzden ben kıymetli başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu protokolü imzalamaktan dolayı onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.