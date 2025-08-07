SPK ve Noterler Finansal Okuryazarlık İçin İş Birliği İmzaladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında finansal okuryazarlık alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasında finansal okuryazarlığın yaygınlatırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Noterler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül protokole ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Finansal okuryazarlık ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren temel taşlardan bir tanesidir"

SPK Başkanı Gönül, imzalanan protokolü ülkenin ekonomik refahını derinleştirecek çok kıymetli bir adım olarak gördüğünü belirterek, "Finansal okuryazarlık yalnızca bireylerin kendi bütçelerini doğru yönetmelerini değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik istikrarını da güçlendiren temel taşlardan bir tanesidir. Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da bu bilginin doğru anlaşılması ve uygulanması için hala bir rehberliğe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki farkındalık en önemli gündem maddelerimizden biridir. Bu çerçevede Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinin finansal bilincin toplumun her katmanına yayılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Noterlerimizle yaptığımız bu iş birliğini ayrıca çok önemli bir adım olarak görüyoruz"

Finansal okuryazarlık alanında üstlendikleri görevlerin onları daha da motive ettiğini dile getiren Gönül, "SPK olarak bizler uzun süredir yürüttüğümüz bilinçlendirme kampanyalarıyla özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın ve çalışan kesimin finansal dünyada daha güçlü adımlar atabilmesi için çalışmaya devam etmekteyiz. Bu protokol bu çabalarımızı daha geniş bir tabana yayma imkanı sunacak, noterlerimiz aracılığıyla milyonlarca vatandaşımıza erişim gücümüzü pekiştirecektir. Güven kurumunun bir simgesi durumundaki noterlerimizle yaptığımız bu iş birliğini ayrıca çok önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

"Bu projeyle ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Alıcı ise, finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlama yönünde çalışmalarını bu protokolden sonra başlatacaklarını söyleyerek, "Birliğimiz, noterlerimiz, noter odalarımız ve noterlik personelimize yönelik eğitimler planlanacak, seminerler düzenlenecek. Böylelikle profesyonel anlamda bilgilendirmeler yapılacaktır. Malumunuz, yatırımların bilgiye ve analize dayanması gerektiği tartışmasızdır. Bu kapsamda amacımız toplumun ve bireyin finansal refahını arttırmak olan toplumun her kesimini yatırım yaparken doğru yönlendirecek, riskleri minimize edebilmeyi risk yönetebilme becerisini öğretebilecek. Temel hedefi toplumun çeşitli kademelerinde eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak ve toplumda pozitif değişimlere neden olmasını sağlamak olan bu projeyle ülkemizdeki finansal okuryazarlık düzeyinin daha da gelişeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA