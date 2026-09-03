SPK, yabancı yatırımcılara pasaportla uzaktan kimlik tespitiyle müşteri olma imkanı tanıdı - Son Dakika
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SPK, yabancı yatırımcılara pasaportla uzaktan kimlik tespitiyle müşteri olma imkanı tanıdı

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SPK, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin, ICAO standartlarına uygun ve yakın alan iletişimi özelliği taşıyan pasaportlarıyla aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri olabilmesine imkan tanıyan tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk uyruklu olmayan gerçek kişilere, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport bulundurmaları şartıyla aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşteri olabilme imkanı tanıdı.

SPK'nın "Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisinin tesis edildiği tarihte Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapabilecek.

Kurul, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarla uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurabilme koşullarını da belirledi.

Bu şartlar kapsamında sadece yakın alan iletişimi kullanılarak, pasaportun yongasında yer alan kimlik bilgilerinin pasaport üzerinde yer alan bilgilerle eşleştiği doğrulanacak.

Bu doğrulamanın, herhangi bir nedenle yakın alan iletişimi kullanılarak yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi tesis edilemeyecek.

Ayrıca uzaktan kimlik tespitinde kullanılan pasaportun Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 sayılı standardına uygunluğu yönünden kontrolü de dahil gerekli işlemler yapılacak.

Öte yandan yabancı müşterilerin adres teyidi için son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz faturası veya yerleşim yeri belgesi sunması zorunlu olacak.

-Adres teyidi yapılmadan para ve kripto varlık transferi ile sermaye piyasası araçlarının virmanı yapılamayacak

Söz konusu koşullar kapsamında adres teyidi yapılmadan para ve kripto varlık transferi ile sermaye piyasası araçlarının virmanı yapılamayacak.

Müşterinin işlem yaptığı elektronik ortamdan elde edilen teknik veriler (IP/port bilgisi, cihaz kimliği, coğrafi konum, tarayıcı bilgileri ve benzeri) ile pasaporttaki bilgiler risk temelli yaklaşım çerçevesinde değerlendirilecek.

Yapılan değerlendirme neticesinde şüpheli durumun saptanması halinde, uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılacak.

Pasaportla uzaktan kimlik tespiti, konusunda özel olarak eğitim verilmiş personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek.

Görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan pasaport üzerindeki bilgileri gösteren görüntüler alınacak.

Para transferleri SWIFT sistemi aracılığı ile yapılacak

Pasaport kullanılarak uzaktan kimlik tespiti yapılan kişinin hesabına sadece yurt dışındaki bir bankada kendi adına açılmış hesabından para transferi gerçekleştirilebilecek.

Açılan bu hesaptan para çıkışının sadece söz konusu kişinin kendi banka hesabına yapabilmesi sağlanacak. Bu hesaplara ilişkin para transferleri yalnızca SWIFT sistemi aracılığıyla yapılacak.

Tebliğ kapsamında para transferi için söz konusu sistem üzerinden üretilen mesajlardaki ayırt edici bilgilerle hesabın açılması için uzaktan kimlik tespiti kapsamında müşteriden edinilen bilgilerin uyuştuğu kontrol edilecek.

Söz konusu transfer ve kontrol işlemleri, müşteri hesabında başka herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce tamamlanacak.

Uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri kabul edilen kişilere ilişkin bilgiler ile bu kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilecek.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, NFC, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, yabancı yatırımcılara pasaportla uzaktan kimlik tespitiyle müşteri olma imkanı tanıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPK, yabancı yatırımcılara pasaportla uzaktan kimlik tespitiyle müşteri olma imkanı tanıdı - Son Dakika
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