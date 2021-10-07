Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu'da

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i heyecanı S Sport üzerinden Türk Telekom'un dijital tv platformu Tivibu'da seyircisi ile buluşacak.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula 1, bir kez daha İstanbul'a geliyor.

Inter City İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, 8-9-10 Ekim'de S Sport üzerinden Tivibu kullanıcılarıyla buluşacak.

Max Verstappen ile son 4 sezonun şampiyonu Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak 2021 sezonunda, İstanbul Grand Prix'i heyecanı 8 Ekim Cuma, antrenman turları ile başlıyor. 9 Ekim Cumartesi yapılacak sıralama turlarının ardından 10 Ekim Pazar, merakla beklenen İstanbul Grand Prix'i koşulacak.

Ünlü 8. virajıyla Formula 1 takviminin en özel adreslerinden biri olan İstanbul Grand Prix'i, bu hafta sonu Tivibu'da motor sporları tutkunlarını bekliyor.