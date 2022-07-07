Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması sonuçlandı - Son Dakika
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Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması sonuçlandı

07.07.2022 11:09
Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, uzlaşma sonucu iki firmaya da idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, uzlaşma sonucu iki firmaya da idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ürünler için bayilerine yönelik uygulamalarıyla ilgili mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin Rekabet Kurulunca kabul edilmesiyle, soruşturmanın her iki taraf bakımından da sonlandırılmasına karar verildi.

Uzlaşma metinlerinde ihlalin varlığı ve kapsamıyla uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsler tarafından kabul edildi.

Bu doğrultuda 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'ye 9,9 milyon lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'ye 732 bin lira idari para cezası verildi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirimle nihai olarak, Olka Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'ye yaklaşık 7,4 milyon lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'ye 549 bin lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spor malzemeleri alanında faaliyet gösteren iki teşebbüsün rekabet soruşturması sonuçlandı - Son Dakika

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