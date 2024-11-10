Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.091 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 91 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 88 bin 598 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 990 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 91 lira 8 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 918 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 695 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 486 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 389 bin 16 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 20 bin 113 metreküp olarak kayıtlara geçti.