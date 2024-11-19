Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.139 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.139 Lira

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.139 lira, işlem hacmi 9.870.930 lira olarak belirlendi.

19.11.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 139 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 870 bin 930 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 45 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 139 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 814 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 746 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 532 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 678 bin 551 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 209 milyon 571 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.139 Lira - Son Dakika

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