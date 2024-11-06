Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.415 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.415 Lira

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 12.415 lira olarak belirlendi.

06.11.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 415 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 894 bin 635 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 333 bin 161 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 415 lira, gaz ticaret miktarı ise 561 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 35 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 794 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 357 bin 163 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 174 milyon 505 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.415 Lira - Son Dakika

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