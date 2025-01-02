Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.640 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 664 bin 620 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 360 bin 793 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira, gaz ticaret miktarı ise 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 233 milyon 154 bin 992 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 233 milyon 158 bin 625 metreküp olarak kayıtlara geçti.