Spot Doğal Gaz Fiyatı 13.400 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 22 bin 845 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 21 milyon 527 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 520 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 70 lira, satış fiyatı ise 12 bin 730 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 534 bin 567 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 401 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.