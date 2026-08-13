Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.251 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 828 bin 606 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 319 bin 459 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 106 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 113 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 388 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 73 milyon 502 bin 785 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 73 milyon 570 bin 73 metreküp olarak kayıtlara geçti.