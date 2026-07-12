Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 179 Lira - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 179 Lira

12.07.2026 14:25
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 303 bin 782 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 843 bin 795 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 658 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 37 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 184 bin 336 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 169 bin 237 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 179 Lira - Son Dakika

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